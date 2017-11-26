"Реал Сосьедад" и "Лас-Пальмас" в результативном поединке победителя не определили

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"Реал Сосьедад" и "Лас-Пальмас" в результативном поединке победителя не определилиВ матче 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна на своем поле сыграл вничью с "Лас-Пальмасом".

"Реал Сосьедад" - "Лас-Пальмас" - 2:2

Голы: Тана, 21 - 0:1, Виллиан Хосе, 31 - 1:1, Янузай, 62 - 2:1,Виера, 67 - 2:2.

"Реал Сосьедад": Рулли, Одриосола, Льоренте, Мартинес, Родригес, Прието (Каналес, 70), Ильярраменди, Сурутуса, Янузай (Хуанми, 80), Виллиан Хосе, Ойарсабаль (Вела, 67).

"Лас-Пальмас": Рауль, Мичел, Лемос (Наварро, 63), Бигас, Д. Кастеллано, Х. Кастеллано, Аквилани (Каллери, 71), Виера, Тана, Реми, Витоло.

Удаление: Ордиосола, 90+4.

Напомним, ранее "Депортиво" и "Атлетик" сыграли вничью с тем же счетом. | soccernews.ru

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