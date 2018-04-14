"Реал Сосьедад" и "Леганес" добывают минимальные победы в 32-м туре Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. Минимальные победы синхронно одержали "Реал Сосьедад" и "Леганес", которые взяли верх над "Лас Пальмасом" и "Сельтой" соответственно.

"Лас Пальмас" – "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Ойарсабаль, 21 - 0:1.

"Лас Пальмас": Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай (Кальери, 56), Химо Наварро, Кастельяно, Кастельяно, Этебо, Халилович, Домингес, Экспосито, Эзекиэл.

"Реал Сосьедад": Рамирес, Льоренте, Навас, Элустондо, Родригес, Сурутуса, Каналес, Ильярраменди, Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.



"Леганес" – "Сельта" - 1:0

Гол: Герреро, 63 - 1:0.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Гумбау, Перес, Эрасо, Эль-Жар, Рамос, Герреро.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Гомес, Эрнандес, Лоботка, Браис Мендес (Макси Гомес, 46), Васс, Систо, Аспас.

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