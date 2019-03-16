"Реал Сосьедад" и "Леванте" не смогли выявить победителя (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Леванте". Отметим, что турнирное положение команд не изменилось. "Сосьедад" по-прежнему занимает девятое место, а "Леванте" - 15-е.

"Реал Сосьедад" - "Леванте" 1:1

Голы: Янузай, 26 - 1:0, Майораль, 79 - 1:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Навас, Тео, Сальдуа, Сурутуса, Мерино, Янузай, Гевара, Ойарсабаль, Сандро Рамирес (Баутиста, 66).

"Леванте": Фернандес, Коке (Саймон, 61), Родригес (Постиго, 81), Робер, Луна, Рочина (Марти, 74), Барди, Моралес, Кампанья, Рубен Везу, Майораль.

Предупреждения: Рубен Везу (30), Родригес (38), Сандро Рамирес (44), Мерино (70).

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