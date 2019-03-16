"Реал Сосьедад" и "Леванте" не смогли выявить победителя (видео голов)

Теги реал сосьедадлеванте

"Реал Сосьедад" и "Леванте" не смогли выявить победителя (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Леванте". Отметим, что турнирное положение команд не изменилось. "Сосьедад" по-прежнему занимает девятое место, а "Леванте" - 15-е.

"Реал Сосьедад" - "Леванте" 1:1

Голы: Янузай, 26 - 1:0, Майораль, 79 - 1:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Навас, Тео, Сальдуа, Сурутуса, Мерино, Янузай, Гевара, Ойарсабаль, Сандро Рамирес (Баутиста, 66).

"Леванте": Фернандес, Коке (Саймон, 61), Родригес (Постиго, 81), Робер, Луна, Рочина (Марти, 74), Барди, Моралес, Кампанья, Рубен Везу, Майораль.

Предупреждения: Рубен Везу (30), Родригес (38), Сандро Рамирес (44), Мерино (70).

Читайте также: Цикл "футбол (не) вне политики": "Реал" Мадрид - символ диктатуры Франко. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 марта

Главные новости дня: 15 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов