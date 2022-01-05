"Реал Сосьедад" и "Мальорка" добились побед в Кубке Испании

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании. "Реал Сосьедад" и "Мальорка" добились побед над "Леганесом" и "Эйбаром" соответственно, и завоевали путевки в следующую стадию турнира.

"Леганес" – "Реал Сосьедад" - 2:3 (0:2)

Голы: Исак, 8 - 0:1, Ойарсабаль, 43 - 0:2, Муньос, 60 - 1:2, Муньос, 70 - 2:2, Ойарсабаль, 74 (с пенальти) - 2:3

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Ле Норман, Пачеко, Рико, Янузай (Порту, 46), Оласагасти (Сильва, 81), Мерино, Субименди, Исак (Джуахра, 81), Ойарсабаль.

"Эйбар" – "Мальорка" - 1:2 (1:0)

Голы: Бланко Лещук, 45 - 1:0, Гайя, 68 - 1:1, Анхель Родригес, 82 - 1:2

"Мальорка": Роман, Састре, Руссо (Вальент, 46; Батталья, 73), Гайя, Оливан, Седлар, Севилья (Руис де Галаррета, 46), Дани Родригес, Пратс (Анхель Родригес, 60), Жорди Мбоула (Ндиайе, 60), Льябрес.

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