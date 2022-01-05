"Реал Сосьедад" и "Мальорка" добились побед в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании. "Реал Сосьедад" и "Мальорка" добились побед над "Леганесом" и "Эйбаром" соответственно, и завоевали путевки в следующую стадию турнира.
"Леганес" – "Реал Сосьедад" - 2:3 (0:2)
Голы: Исак, 8 - 0:1, Ойарсабаль, 43 - 0:2, Муньос, 60 - 1:2, Муньос, 70 - 2:2, Ойарсабаль, 74 (с пенальти) - 2:3
"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Ле Норман, Пачеко, Рико, Янузай (Порту, 46), Оласагасти (Сильва, 81), Мерино, Субименди, Исак (Джуахра, 81), Ойарсабаль.
"Эйбар" – "Мальорка" - 1:2 (1:0)
Голы: Бланко Лещук, 45 - 1:0, Гайя, 68 - 1:1, Анхель Родригес, 82 - 1:2
"Мальорка": Роман, Састре, Руссо (Вальент, 46; Батталья, 73), Гайя, Оливан, Седлар, Севилья (Руис де Галаррета, 46), Дани Родригес, Пратс (Анхель Родригес, 60), Жорди Мбоула (Ндиайе, 60), Льябрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14