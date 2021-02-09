"Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Турине
УЕФА продолжает переносить матчи Еврокубков из-за ограничений ряда стран во время пандемии коронавируса.
Так, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" будет сыгран в Турине
В связи стем, что авиасообщение между Испанией и Великобританией приостановлено, игра не может пройти в Сан-Себастьяне в установленную дату.
Матч состоится 18 февраля на домашней арене "Ювентуса" "Альянц Стэдиум".
Ответная встреча пройдет 25 февраля в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
Читать также: Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы | http://soccernews.ru
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