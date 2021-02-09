"Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Турине

УЕФА продолжает переносить матчи Еврокубков из-за ограничений ряда стран во время пандемии коронавируса.



Так, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" будет сыгран в Турине

В связи стем, что авиасообщение между Испанией и Великобританией приостановлено, игра не может пройти в Сан-Себастьяне в установленную дату.

Матч состоится 18 февраля на домашней арене "Ювентуса" "Альянц Стэдиум".