"Реал Сосьедад" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Реал Сосьедад", набрав 10 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 8 очками осталась на 6-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Севилья" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 75), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Ойарсабаль (Лобете, 58), Серлот (Валера, 74), Исак (Янузай, 39), Порту (Гевара, 75).

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Окампос, 46), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 60), Гомес (Рекик, 85), Ламела (Оскар Родригес, 46), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).

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