"Реал Сосьедад" и "Севилья" закончили безголевой ничьей, а "Уэска" не смогла обыграть "Хетафе"

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"Реал Сосьедад" и "Севилья" закончили безголевой ничьей, а "Уэска" не смогла обыграть "Хетафе"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" и "Севилья" закончили без голевой ничьей, а "Уэска" не смог в домашнем матче обыграть "Хетафе".

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 0:0.

"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, Льоренте, Элустондо, Эрнандез, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Рамирес, 70), Виллиан Жозе (Баутиста, 89), Янузай, Оярсабаль (Сурутуса, 63).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Арана (Эскудеро, 66), Банега, Васкес, Амаду, Хесус Навас, Сарабия, Муриэль (Меса, 72), Промес.

"Уэска" - "Хетафе" - 1:1.

Голы: Эчейта, 50 - 1:0, Хорхе Молина, 90+1 - 1:1.

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Семеду, Акапо, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Ривера, 87), Сердар Гюрлер (Гальяр, 72), Феррейро, Кучо (Лонго, 81).

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье (Ибаньес, 71), Джене, Максимович, Арамбарри, Анхель (Хайме Мата, 70), Хорхе Молина, Ндиай (Портильо, 59).

"Севилья" имеет в своем активе 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Реал Сосьедад" - на 13-й строчке. 

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Комментарии
Зенден

Угадал с двумя этими ничьими, немного выиграл, спареный коэф. был 15) Но ставить никому не рекомендую. Сегодня эта была моя последняя ставка. Хватит).

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6 Реал Мадрид 11 17
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8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
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20 Уэска 11 6
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