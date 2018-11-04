"Реал Сосьедад" и "Севилья" закончили безголевой ничьей, а "Уэска" не смогла обыграть "Хетафе"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" и "Севилья" закончили без голевой ничьей, а "Уэска" не смог в домашнем матче обыграть "Хетафе".

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 0:0.

"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, Льоренте, Элустондо, Эрнандез, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Рамирес, 70), Виллиан Жозе (Баутиста, 89), Янузай, Оярсабаль (Сурутуса, 63).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Арана (Эскудеро, 66), Банега, Васкес, Амаду, Хесус Навас, Сарабия, Муриэль (Меса, 72), Промес.

"Уэска" - "Хетафе" - 1:1.

Голы: Эчейта, 50 - 1:0, Хорхе Молина, 90+1 - 1:1.

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Семеду, Акапо, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Ривера, 87), Сердар Гюрлер (Гальяр, 72), Феррейро, Кучо (Лонго, 81).

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье (Ибаньес, 71), Джене, Максимович, Арамбарри, Анхель (Хайме Мата, 70), Хорхе Молина, Ндиай (Портильо, 59).

"Севилья" имеет в своем активе 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Реал Сосьедад" - на 13-й строчке.

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