"Реал Сосьедад" и "Валенсия" не выявили победителя
Фото: твиттер "Реал Сосьедада"
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Валенсией".
"Сосьедад" смог подняться на второе место, однако у "Севильи", которую они обогнали, есть игра в запасе. "Валенсия" идет на 10-м месте.
"Реал Сосьедад" - "Валенсия" 0:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико, Сильва (Турриентес, 84), Янузай (Порту, 84), Мерино, Гевара (Субименди, 60), Исак (Серлот, 84), Барренечеа (Ойарсабаль, 60).
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Васс (Маркос Андре, 89), Солер, Рачич (Куандреди, 78), Гедеш (Макси Гомес, 67), Элдер Кошта, Дуро (Муса, 77).
Удаление: Элустондо (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14