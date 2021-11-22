"Реал Сосьедад" и "Валенсия" не выявили победителя

Фото: твиттер "Реал Сосьедада"

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Валенсией".

"Сосьедад" смог подняться на второе место, однако у "Севильи", которую они обогнали, есть игра в запасе. "Валенсия" идет на 10-м месте.

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико, Сильва (Турриентес, 84), Янузай (Порту, 84), Мерино, Гевара (Субименди, 60), Исак (Серлот, 84), Барренечеа (Ойарсабаль, 60).

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Васс (Маркос Андре, 89), Солер, Рачич (Куандреди, 78), Гедеш (Макси Гомес, 67), Элдер Кошта, Дуро (Муса, 77).

Удаление: Элустондо (76).

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