"Реал Сосьедад" и "Жирона" сильнейшего не выявили (видео)

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"Реал Сосьедад" и "Жирона" сильнейшего не выявили (видео)

В рамках девятого тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" в родных стенах расписал безголевую ничью с "Жироной".

"Реал Сосьедад" – "Жирона" - 0:0

"Реал Сосьедад": Мойя, Элустондо, Родригес, Горосабель, Навас, Ильярраменди, Субельдия, Пардо (Сангальи, 74), Ойарсабаль, Сандро Рамирес (Виллиан Жозе, 68), Баутиста (Хуанми, 57).

"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Рамальо, Адай, Понс, Порро, Порту (Стуани, 72), Дуглас Луис, Гарсия (Алеиш Гарсия, 89), Думбия (Лосано, 56).

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