"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в Ла Лиге (видео голов)

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"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в Ла Лиге (видео голов)

"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в домашнем матче 6-го тура Примеры.

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 3:0 (3:0)

Голы: Оярсабаль, 19 - 1:0, Виллиан Жозе, 32 - 2:0, Оярсабаль, 41 (с пенальти) - 3:0.

Нереализованный пенальти: Порту, 87 (вратарь)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Элустондо, Горосабель (Ле Норман, 75), Порту, Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 46), Эдегор, Оярсабаль (Янузай, 60).

"Алавес": Пачеко, Эли, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 60), Вакасо (Алейш Видаль, 46), Понс, Сайнс (Гвидетти, 75), Лукас, Берк.

"Реал Сосьедад" с 13 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Ла Лиги, "Алавес" с 5 баллами располагается на 17 позиции.

Видео голов:

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