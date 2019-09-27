"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в Ла Лиге (видео голов)
"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в домашнем матче 6-го тура Примеры.
"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 3:0 (3:0)
Голы: Оярсабаль, 19 - 1:0, Виллиан Жозе, 32 - 2:0, Оярсабаль, 41 (с пенальти) - 3:0.
Нереализованный пенальти: Порту, 87 (вратарь)
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Элустондо, Горосабель (Ле Норман, 75), Порту, Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 46), Эдегор, Оярсабаль (Янузай, 60).
"Алавес": Пачеко, Эли, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 60), Вакасо (Алейш Видаль, 46), Понс, Сайнс (Гвидетти, 75), Лукас, Берк.
"Реал Сосьедад" с 13 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Ла Лиги, "Алавес" с 5 баллами располагается на 17 позиции.
Видео голов:
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Азар поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|14
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|4
|Гранада
|6
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|6
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Хетафе
|6
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Осасуна
|6
|7
|13
|Валенсия
|6
|6
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Эйбар
|6
|5
|16
|Алавес
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|5
|18
|Мальорка
|6
|4
|19
|Эспаньол
|5
|4
|20
|Леганес
|6
|2