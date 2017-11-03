"Реал Сосьедад" крупно победил "Вардар"

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"Реал Сосьедад" крупно победил "Вардар"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" на своем поле разгромил "Вардар". Голы на счету Хуанми, Альберто де ла Бельи и Хона Баутисты.

"Реал Сосьедад" Испания – "Вардар" Македония - 3:0 (1:0)
Голы: Хуанми, 31 - 1:0, де ла Белья, 69 - 2:0, Баутиста, 81 - 3:0

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Горосабель, Мартинес, Сурутуса (Ильярраменди, 46), Субельдия, Каналес, Ойарсабаль (Янузай, 70), Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 62).

"Вардар": Гачевски, Новак, Глишич (Велкоски, 64), Амбарцумян, Грнчаров, Джигаури, Барсегян (Блажевски, 75), Маркович (Муслиу, 64), Николов, Алвес, Итало.

Положение команд: Зенит - 10, Реал Сосьедад - 9, Русенборг - 4, Вардар - 0.

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