"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:2 (обзор)

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"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Леганесом".

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5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
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