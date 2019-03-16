"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 1:1 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Леванте".
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|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
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|27
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|Севилья
|27
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|7
|Валенсия
|27
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|Бетис
|27
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|Эйбар
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|Эспаньол
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|27
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