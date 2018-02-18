"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 3:0 (обзор)

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"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна дома разгромно победил "Леванте".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
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