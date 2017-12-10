"Реал Сосьедад" - "Малага" - 0:2 (обзор)

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"Реал Сосьедад" - "Малага" - 0:2 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 15 тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" - "Малага".

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 15 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 15 18
12 Эйбар 15 18
13 Атлетик Бильбао 15 17
14 Жирона 14 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 14 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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