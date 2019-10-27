"Реал Сосьедад" минимально обыграл "Сельту" в Примере (видео гола)

"Реал Сосьедад" минимально обыграл "Сельту" в матче 10-го тура Примеры.

Единственный гол на 82-й минуте забил Александр Исак.

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:0)

Голы: Исак, 82 - 0:1

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо (Саэнс, 60), Оласа, Айду, Лоботка (Фернандес, 84), Диоп, Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 69), Аспас, Санти Мина.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Ле Норман, Сальдуа, Монреаль, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль (Сангальи, 87), Субельдия, Порту (Барренечеа, 90), Виллиан Жозе (Исак, 75)

"Реал Сосьедад" с 19 баллами поднялся на 2 место Примеры. Такое же количество баллов у лидирующей "Барселоны". "Сельта" с 9 баллами на 18 месте.

Видео победного гола:

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