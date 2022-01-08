"Реал Сосьедад" минимально переиграл "Сельту"

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"Реал Сосьедад" минимально переиграл "Сельту"Фото: твиттер "Реал Сосьедад"

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" обыграл "Сельту".

Благодаря победе "Сосьедад" сместил "Атлетико" с четвертого места.

"Реал Сосьедад" - "Сельта" 1:0

Гол: Ойарсабаль, 13 - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 78), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Рафинья (Гуриди, 78), Мерино, Гевара, Янузай (Лобете, 78), Исак (Порту, 39), Ойарсабаль.

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Гальярдо, 80), Мендес, Серви (Нолито, 58), Бельтран, Аспас, Санти Мина.

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