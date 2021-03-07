"Реал Сосьедад" минимально победил "Леванте"
В Ла Лиге продолжается борьба не только за чемпионство, но и за попадание в еврокубки на следующий сезон. В матче 26 тура "Реал Сосьедад" принимал "Леванте" и смог победить со счетом 1:0. Этот результат позволил хозяевам остаться на 5 месте в турнирной таблице. У команды 45 очков и всего 3 баллов не хватает, чтобы попасть в зону "Лиги Чемпионов". Гости расположились на 10 месте, имея в своем активе 32 очка.
"Реал Сосьедад" - "Леванте" 1:0 (1:0)
Гол: Мерино, 10 - 1:0
Нереализованный пенальти: Ойарсабаль, 22
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Субименди, Сильва (Гуриди, 81), Мерино, Янузай (Порту, 73), Ойарсабаль (Барренечеа, 73), Исак (Фернандес, 80).
"Леванте": Карденас, Дуарте, Тоньо (Клерк, 82), Коке (Мальса, 57), Сон, Рочина (Дукуре, 70), Барди, Вукчевич (Де Фрутос, 57), Везу, Дани Гомес (Рохер Марти, 70), Моралес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14