"Реал Сосьедад" на 96-й минуте вырвал победу над "Эспаньолом"

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Александер Исак.

"Реал Сосьедад", набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 36 очками остался на 12-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)

Гол: Исак, 90+6 (с пенальти) - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва (Мартин, 88), Рафинья (Мерино, 71), Субименди, Порту (Джуахра, 61), Серлот, Исак.

"Эспаньол": Оласабаль, Хиль (Алеиш Видаль, 74), Кабрера, Калеро, Педроса, Дардер, Баре (Мелендо, 57), Эррера, Эмбарба (Вильена, 57), Морон (Димата, 74), Пуадо.

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