"Реал Сосьедад" на 96-й минуте вырвал победу над "Эспаньолом"
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Александер Исак.
"Реал Сосьедад", набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 36 очками остался на 12-й позиции.
"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Исак, 90+6 (с пенальти) - 1:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва (Мартин, 88), Рафинья (Мерино, 71), Субименди, Порту (Джуахра, 61), Серлот, Исак.
"Эспаньол": Оласабаль, Хиль (Алеиш Видаль, 74), Кабрера, Калеро, Педроса, Дардер, Баре (Мелендо, 57), Эррера, Эмбарба (Вильена, 57), Морон (Димата, 74), Пуадо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14