"Реал Сосьедад" на своём поле разгромил "Эйбар"
В рамках 15-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" дома крупно победил "Эйбар".
В составе хозяев поля отличились Робен Ле Норман, Микель Ойарсабаль, Виллиан Жозе и Мартин Эдегор. Гол престижа на счету Папакули Диопа.
"Реал Сосьедад" – "Эйбар" - 4:1
Голы: 1:0 – 25 Ле Норман, 1:1 – 35 Диоп, 2:1 – 47 Ойарсабаль, 3:1 – 57 Виллиан Жозе, 4:1 – 80 Эдегор.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Ле Норман, 9), Сальдуа, Монреаль, Льоренте, Эдегор, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 79), Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 66).
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Хосе Анхель, Рамис, Де Бласис, Эскаланте, Леон (Кике Гонсалес, 61), Инуи (Кике Гарсия, 61), Орельяна, Диоп (Экспосито, 81), Шарлес.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Барселона
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|6
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|15
|18
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|15
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|19
|Эспаньол
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|Леганес
|14
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