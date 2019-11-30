"Реал Сосьедад" на своём поле разгромил "Эйбар"

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"Реал Сосьедад" на своём поле разгромил "Эйбар"

В рамках 15-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" дома крупно победил "Эйбар".

В составе хозяев поля отличились Робен Ле НорманМикель ОйарсабальВиллиан Жозе и Мартин Эдегор. Гол престижа на счету Папакули Диопа.

"Реал Сосьедад" – "Эйбар" - 4:1

Голы: 1:0 – 25 Ле Норман, 1:1 – 35 Диоп, 2:1 – 47 Ойарсабаль, 3:1 – 57 Виллиан Жозе, 4:1 – 80 Эдегор.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Ле Норман, 9), Сальдуа, Монреаль, Льоренте, Эдегор, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 79), Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 66).

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Хосе Анхель, Рамис, Де Бласис, Эскаланте, Леон (Кике Гонсалес, 61), Инуи (Кике Гарсия, 61), Орельяна, Диоп (Экспосито, 81), Шарлес.

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