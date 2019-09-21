"Реал Сосьедад" наградил Эдегора запечённой рыбой

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор признан лучшим игроком команды по итогам августа.

Клуб в связи с этим вручил норвежцу необычный подарок - большую запечённую рыбу.

В течение августа 20-летний хавбек сыграл три матча и забил один гол.

Минувшим летом "Реал Сосьедад" арендовал Эдегора у "Реала" до конца сезона без права выкупа.

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