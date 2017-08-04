"Реал Сосьедад" не намерен отпускать Иньиго Мартинеса в "Барселону"

Спортивный директор "Реала Сосьедад" Лорен прокомментировал интерес "Барселоны" к защитнику клуба Иньиго Мартинесу.

"Клуб не заинтересован в переговорах по Иньиго Мартинесу. Люди из "Барселоны" связались с нами и сообщили о потенциальном интересе к нашему игроку. "Реал Сосьедад" сказал Мартинесу и его окружению, что мы хотим видеть футболиста в команде в следующем сезоне" - приводит слова Лорена Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл 40 поединков, отметился 4 голами и 5 ассистами.

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