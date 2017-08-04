"Реал Сосьедад" не намерен отпускать Иньиго Мартинеса в "Барселону"

Теги реал сосьедадбарселонаиньиго мартинес

"Реал Сосьедад" не намерен отпускать Иньиго Мартинеса в "Барселону"

Спортивный директор "Реала Сосьедад" Лорен прокомментировал интерес "Барселоны" к защитнику клуба Иньиго Мартинесу.

"Клуб не заинтересован в переговорах по Иньиго Мартинесу. Люди из "Барселоны" связались с нами и сообщили о потенциальном интересе к нашему игроку. "Реал Сосьедад" сказал Мартинесу и его окружению, что мы хотим видеть футболиста в команде в следующем сезоне" - приводит слова Лорена Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл 40 поединков, отметился 4 голами и 5 ассистами.

Читайте также: Иньиго Мартинес близок к переходу в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов