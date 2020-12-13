"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место
В рамках 13 тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" дома принимал "Эйбар". Матч закончился со счетом 1:1
Этот результат позволил сан-себастьянцам возглавить турнирную таблицу. В их активе 26 очков. Столько же у "Атлетико", но мадридцы сыграли на 2 игры меньше. У "Эйбара" 15 очков и 7 строчка в таблице.
"Реал Сосьедад" - "Эйбар" 1:1 (1:0)
Голы: Барренечеа, 20 - 1:0, Энрик, 65 - 1:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Сальдуа, Ле Норман, Саньян (Субельдия, 58), Барренечеа (Порту, 63), Гевара, Меркеланс, Мерино (Субименди, 58), Лопес (Сильва, 69), Исак (Баутиста, 63).
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Корреа (Инуи, 46), Бигас (Родригес, 42), Посо, Диоп (Альварес, 76), Экспосито, Хиль (Леон, 90+2), Бургос, Кике Гарсия, Муто (Энрик, 46).
Читайте также: "Реал" нанес "Атлетико" первое поражение в сезоне | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место
-
1
Куман обвинил Пуча в сливе информации
-
Камано исключили из заявки "Локомотива" на матч с "Краснодаром" из-за повреждения ногтя
-
"Ницца" уступила "Ренну" в матче Лиги 1
-
"Саутгемптон" разгромил "Шеффилд" и поднялся на третье место АПЛ
-
"Интер" вырвал победу над "Кальяри"
-
СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра
-
Экс-тренер "Спартака" прокомментировал арест Промеса
-
Камоцци стал трансферным консультантом "Спартака"
-
"Рубин" на выезде переиграл "Тамбов"
-
"Спартак" подаст жалобу на судейство в матче с "Сочи"
-
Алексей Миранчук возвращается к тренировкам в общей группе "Аталанты"
-
Ван дер Ваарт сделал выбор между Месси и Роналду
-
В матче "Краснодар" - "Локомотив" произошла замена арбитра
-
Неймар сделал тату с цитатой Кобе Брайанта
-
Семак вошел в топ-5 тренеров "Зенита" по количеству побед
-
Экс-игроку "Спартака" Промесу грозит четыре года тюрьмы
-
На матче "Тамбов" - "Рубин" не будут использоваться офсайдные линии VAR
-
Тедеско сделал заявление касательно инцидента в матче с "Сочи"
-
"А коньки выдадут?": Футболисты "Рубина" оценили поле перед игрой с "Тамбовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14