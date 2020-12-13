"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место

В рамках 13 тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" дома принимал "Эйбар". Матч закончился со счетом 1:1



Этот результат позволил сан-себастьянцам возглавить турнирную таблицу. В их активе 26 очков. Столько же у "Атлетико", но мадридцы сыграли на 2 игры меньше. У "Эйбара" 15 очков и 7 строчка в таблице.



"Реал Сосьедад" - "Эйбар" 1:1 (1:0)

Голы: Барренечеа, 20 - 1:0, Энрик, 65 - 1:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Сальдуа, Ле Норман, Саньян (Субельдия, 58), Барренечеа (Порту, 63), Гевара, Меркеланс, Мерино (Субименди, 58), Лопес (Сильва, 69), Исак (Баутиста, 63).