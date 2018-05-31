"Реал Сосьедад" не получал предложений по Одриосоле
"Реал Сосьедад" пока не получал официальных предложений по защитнику Альваро Одриосоле, об этом сообщил президент клуба Хокин Аперрибай.
"Нам до сих пор никто не звонил, поэтому мы не собираемся говорить о гипотетических ситуациях. Если они свяжутся с нами, тогда мы побеседуем об этом" - приводит слова функционера Four Four Two.
Ранее СМИ утверждали, что "Реал" планирует купить Одриосолу летом за 40 миллионов евро.
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