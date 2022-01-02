"Реал Сосьедад" не смог обыграть "Алавес"

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 14-й минуте счет открыл Аднан Янузай, но во втором тайме равновесие восстановил Хоселу.

"Реал Сосьедад", набрав 30 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 16 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Алавес" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:1)

Голы: Янузай, 14 - 0:1, Хоселу, 58 (с пенальти) - 1:1

"Алавес": Овоно, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мартин (Мендес, 46), Мойя, Лум, Хоселу, де ла Фуэнте (Силла, 72), Риоха.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Сильва (Серлот, 76), Мерино, Гевара (Субименди, 81), Порту (Джуахра, 76), Исак, Барренечеа (Янузай, 6).

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