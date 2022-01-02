"Реал Сосьедад" не смог обыграть "Алавес"
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 14-й минуте счет открыл Аднан Янузай, но во втором тайме равновесие восстановил Хоселу.
"Реал Сосьедад", набрав 30 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 16 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Алавес" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:1)
Голы: Янузай, 14 - 0:1, Хоселу, 58 (с пенальти) - 1:1
"Алавес": Овоно, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мартин (Мендес, 46), Мойя, Лум, Хоселу, де ла Фуэнте (Силла, 72), Риоха.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Сильва (Серлот, 76), Мерино, Гевара (Субименди, 81), Порту (Джуахра, 76), Исак, Барренечеа (Янузай, 6).
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|М
|О
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14