"Реал Сосьедад" - обладатель Кубка Испании-2019/20

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"Реал Сосьедад" - обладатель Кубка Испании-2019/20Фото: twitter.com/realsociedad

Состоялся финальный матч Кубка Испании прошлого сезона.

В битве за трофей, которая проходила в Севилье, "Реал Сосьедад" минимально обыграл "Атлетик". Для "Сосьедада" это третья победа в кубке.

Напомним, что в финале Кубка Испании текущего сезона "Атлетик" встретится с "Барселоной".

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Ойарсабаль (пен), 63 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Де Маркос, Берчиче, Рауль Гарсия, Венседор (Унаи Лопес, 68), Беренгер (Вильялибре, 76), Дани Гарсия (Весга, 76), Муниаин, Уильямс.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 89), Сильва (Гевара, 85), Ойарсабаль, Исак (Фернандес, 89).

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