"Реал Сосьедад" объявил о назначении Альгвасила

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"Реал Сосьедад" объявил о назначении Альгвасила

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Иманола Альгвасила.

46-летний специалист сменил у руля сан-себастьянской команды уволенного ранее Эусебио Сакристана

Альгвасил будет тренировать "Реал Сосьедад" до конца текущего сезона. Ранее он возглавлял дубль "бело-голубых".

По итогам 29 туров "Реал Сосьедад" занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 33 очка. | http://soccernews.ru

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