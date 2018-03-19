"Реал Сосьедад" объявил о назначении Альгвасила

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Иманола Альгвасила.

46-летний специалист сменил у руля сан-себастьянской команды уволенного ранее Эусебио Сакристана.

Альгвасил будет тренировать "Реал Сосьедад" до конца текущего сезона. Ранее он возглавлял дубль "бело-голубых".

По итогам 29 туров "Реал Сосьедад" занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 33 очка. | http://soccernews.ru