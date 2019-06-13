"Реал Сосьедад" объявил о переходе форварда "Боруссии"

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"Реал Сосьедад" объявил о переходе форварда "Боруссии"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте подтвердил трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Александра Исака.

Испанский клуб заплатил за 19-летнего шведа 6,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.

Стоит отметить, что 2,5 года назад "шмели" купили перспективного форварда за 8,6 миллионов.

Исак сыграл за "Боруссию" 13 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Виллем II".

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