"Реал Сосьедад" объявил о покупке лидера "Жироны"
Ведущий полузащитник "Жироны" Кристиан Порту стал игроком "Реал Сосьедада", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 27-летний испанец подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
Порту выступал за "Жирону" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 29 голов и сделал 17 ассистов.
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