"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером

Теги реал сосьедадиманол альгуасиль

"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером

Наставник "Реал Сосьедада" Иманол Альгуасиль заключил новый контракт с клубом.

Стороны продлили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.

В нынешней кампании команда из Страны Басков успешно выступает в Примере, занимая пятое место в турнирной таблице по итогам 18 туров.

48-летний Альгуасиль возглавляет "Реал Сосьедад" с марта 2018 года.

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