"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером
Наставник "Реал Сосьедада" Иманол Альгуасиль заключил новый контракт с клубом.
Стороны продлили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.
В нынешней кампании команда из Страны Басков успешно выступает в Примере, занимая пятое место в турнирной таблице по итогам 18 туров.
48-летний Альгуасиль возглавляет "Реал Сосьедад" с марта 2018 года.
Не пропустите: Вечер ностальгии: 6 топ-игроков, которые стали топ-тренерами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Каморанези возглавил словенскую команду
-
"Арсенал" нашёл замену Чемберсу, который выбыл на срок до 9 месяцев
-
Галактионов назвал качество, которого не хватает Чалову
-
"Вест Хэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером
-
Харт может перейти в другой клуб АПЛ
-
Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" подписать троих игроков
-
"Барселона" огласила заявку на дерби с "Эспаньолом"
-
Сборная Ганы осталась без главного тренера
-
Более 70 футболистов травмировались в АПЛ в рождественский период
-
Анчелотти мог возглавить "Ливерпуль" вместо Клоппа
-
Немецкий клуб готовит предложение по форварду "Ростова" Шомуродову
-
Главные новости дня: 3 января
-
2
Фердинанд считает, что нынешний "Ливерпуль" еще рано сравнивать с "Манчестер Юнайтед" образца 2008 года
-
"Ювентус" получил два предложения по Демиралу
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в январе
-
"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче Примеры
-
"Бордо" выбил "Ле Ман" из Кубка Франции
-
3
Гвардиола оценил свою работу в текущем сезоне
-
Стала известна главная трансферная цель "Локомотива" на январь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|19
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10