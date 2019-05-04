"Реал Сосьедад" обыграл "Алавес" и продолжает борьбу за место в Лиге Европы (видео гола)

"Алавес" в домашнем матче проиграл "Реал Сосьедаду" в матче 36-го тура Ла Лиги.

Победный гол забил Виллиан Жозе на 24-й минуте встречи.

"Алавес" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)

Гол: Жозе, 24 - 0:1.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Твумаси, 80), Дуарте, Лагуардиа, Вигарай(Вакасо, 46), Ману Гарсия, Пина, Хони Родригес, Химо Наварро, Кальери, Бастон (Гвидетти, 64).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Элустондо (Хуанми, 73), Муньос, Морено, Мерино, Пардо, Сангальи (Субельдия, 46), Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Барренечеа (Родригес, 58).

"Реал Сосьедад" с 47 очками продолжает борьбу за место в Лиге Европы. "Алавес" с 47 очками идет на 10-й позиции.

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