"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" и вплотную приблизился к еврокубковой зоне
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Атлетик" на выезде уступил "Реал Сосьедаду". Теперь "бело-голубые" находятся всего в двух очках от еврокубковой зоны.
"Реал Сосьедад" - "Атлетик" 2:1
Голы: Ойарсабаль, 16 - 1:0, Виллиан Жозе, 45 - 2:0, Рауль Гарсия, 82 - 2:1
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Тео, Сальдуа, Льоренте, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Янузай (Сандро Рамирес, 82), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Морено, 88).
"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Дани Гарсия, Сан Хосе (Беньят, 46), Кордоба (Рауль Гарсия, 46), Ибаи Гомес, Муниаин (Гурусета, 70), Иньяки Уильямс.
Предупреждения: Капа (55), Навас (81).
Смотрите также: "Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ
-
"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
-
"Бавария" проиграла "Байеру" в 20 туре Бундеслиги и отпустила "Боруссию" в чемпионской гонке
-
"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
"Наполи" разгромил "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"
-
"Рубин" нашел замену Азмуну
-
Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире
-
Сарри прокомментировал разгромную победу над "Хаддерсфилдом"
-
Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА расписал результативную ничью с "Сарпсборгом", "Урал" и "Рубин" не смогли победить в своих матчах
-
"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" и вплотную приблизился к еврокубковой зоне
-
"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ
-
"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
-
"Эмполи" - "Кьево" - 2:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Бавария" проиграла "Байеру" в 20 туре Бундеслиги и отпустила "Боруссию" в чемпионской гонке
-
"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Пять китайских клубов ведут борьбу за капитана "Наполи"
-
Определился последний участник 1/8 финала Кубка Франции
-
"Эмполи" и "Кьево" расписали результативную ничью
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Ювентусу"
-
"Леванте" - "Хетафе" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Врсалько больше не поможет "Интеру" в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15