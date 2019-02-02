"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" и вплотную приблизился к еврокубковой зоне

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Атлетик" на выезде уступил "Реал Сосьедаду". Теперь "бело-голубые" находятся всего в двух очках от еврокубковой зоны.

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" 2:1

Голы: Ойарсабаль, 16 - 1:0, Виллиан Жозе, 45 - 2:0, Рауль Гарсия, 82 - 2:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Тео, Сальдуа, Льоренте, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Янузай (Сандро Рамирес, 82), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Морено, 88).

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Дани Гарсия, Сан Хосе (Беньят, 46), Кордоба (Рауль Гарсия, 46), Ибаи Гомес, Муниаин (Гурусета, 70), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Капа (55), Навас (81).

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