"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" в баскском дерби

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"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" в баскском дерби

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" победил "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:1. Счет открыл Кристиан Порту, но вскоре равновесие восстановил Иньяки Уильямс. Победу клубу из Сан-Себастьяна принес гол Александра Исака.

Благодаря победе "Реал Сосьедад" вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" остался на 9-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Атлетик" - 2:1 (0:0)
Голы: Порту, 65 - 1:0, Уильямс, 71 - 1:1, Исак, 83 - 2:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Ле Норман, Сальдуа, Субельдия, Мерино, Сангальи (Янузай, 59), Порту, Гевара (Элустондо, 77), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 55).

"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Ибаи Гомес, Сан Хосе, Беньят (Дани Гарсия, 62), Баленсиага, Вильялибре (Уильямс, 55), Кодро (Муниаин, 46).

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