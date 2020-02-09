"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" в баскском дерби
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" победил "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:1. Счет открыл Кристиан Порту, но вскоре равновесие восстановил Иньяки Уильямс. Победу клубу из Сан-Себастьяна принес гол Александра Исака.
Благодаря победе "Реал Сосьедад" вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" остался на 9-й позиции.
"Реал Сосьедад" – "Атлетик" - 2:1 (0:0)
Голы: Порту, 65 - 1:0, Уильямс, 71 - 1:1, Исак, 83 - 2:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Ле Норман, Сальдуа, Субельдия, Мерино, Сангальи (Янузай, 59), Порту, Гевара (Элустондо, 77), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 55).
"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Ибаи Гомес, Сан Хосе, Беньят (Дани Гарсия, 62), Баленсиага, Вильялибре (Уильямс, 55), Кодро (Муниаин, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14