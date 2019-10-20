"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" в Примере (видео голов)
"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата Испании.
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (2:1)
Голы: Морон, 12 - 0:1, Хави Гарсия, 22 (автогол) - 1:1, Виллиан, 36 - 2:1, Порту, 58 - 3:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Мерино, Гевара (Сангальи, 69), Ойарсабаль (Барренечеа, 84), Эдегор, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 75).
"Бетис": Роблес, Манди, Бартра, Барраган, Морено (Педраса, 53), Каналес (Гуардадо, 65), Хави Гарсия, Хоакин, Фекир, Морон, Иглесиас (Тельо, 66).
"Реал Сосьедад" с 16 баллами поднялся на 4 место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" с 9-ю очками идет в зоне вылета.
Видео голов:
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