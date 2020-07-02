"Реал Сосьедад" обыграл "Эспаньол", Эйбар" уступил "Осасуне"

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"Реал Сосьедад" обыграл "Эспаньол", Эйбар" уступил "Осасуне"

Представляем результаты матчей 33-го тура испанской Примеры.

"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" 2:1

Голы: Давид Лопес, 10 - 0:1, Виллиан Жозе, 56 - 1:1, Исак, 84 - 2:1

"Реал Сосьедад": Мойя, Сальдуа (Элустондо, 82), Монреаль, Льоренте, Ле Норман, Субельдия (Субименди, 46), Мерино, Ойарсабаль, Янузай (Эдегор, 45), Порту, Виллиан Жозе (Исак, 82).

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Виктор Гомес, Кабрера, Давид Лопес (Санчес, 83), Меламед (Дардер, 46), Рока, Эмбарба (Кальери, 82), Мелендо (У Лэй, 60), Эспиноса, де Томас (Кампусано, 90).


"Эйбар" - "Осасуна" 0:2

Голы: Рубен Гарсия, 6 - 0:1, Рубен Гарсия, 74 - 0:2

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Корреа (Инуи, 73), Хосе Анхель, Оливейра, Леон (Мари, 85), Де Бласис, Экспосито, Кристофоро (Диоп, 59), Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 84), Шарлес (Энрик, 59).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Тони Лато, Давид Гарсия, Монкайола (Иньиго Перес, 88), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия (Брашанац, 78), Роберто Торрес, Арнаис (Барха, 78), Гальего (Кардона, 53).

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