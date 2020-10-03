"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", "Эльче" и "Уэска" победителя не выявили
Представляем результаты матчей 5-го тура испанской Примеры.
"Эльче" - "Уэска" 0:0
"Эльче": Бадия, Хосема, Верду, Коне (Санчес Миньо, 38), Фидель, Хосан, Луисми (Кальво, 46), Мфулу (Милья, 46), Гути, Моренте, Бойе.
"Уэска": Фернандес, Галан, Пулидо, Инсуа, Сиовас, Микель Рико (Сеоане, 66), Москера, Феррейро, Гарсия (Хуан Карлос, 66), Окадзаки (Онтиверос, 40), Рафа Мир.
"Реал Сосьедад" - "Хетафе" 3:0
Голы: Ойарсабаль (пен), 28 - 1:0, Мерино, 79 - 2:0, Порту, 81 - 3:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Элустондо, Монреаль, Горосабель (Саньян, 73), Субименди, Сильва (Гевара, 83), Ойарсабаль (Баутиста, 83), Мерино, Порту (Лопес, 90), Исак (Барренечеа, 73).
"Хетафе": Сория, Суарес, Эчейта, Джене, Ньом, Максимович (Мата, 61), Кукурелья, Арамбарри, Оливера (Унал, 80), Анхель Родригес, Эрнандес (Тимор, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14