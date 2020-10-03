"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", "Эльче" и "Уэска" победителя не выявили

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"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", "Эльче" и "Уэска" победителя не выявили

Представляем результаты матчей 5-го тура испанской Примеры.

"Эльче" - "Уэска" 0:0

"Эльче": Бадия, Хосема, Верду, Коне (Санчес Миньо, 38), Фидель, Хосан, Луисми (Кальво, 46), Мфулу (Милья, 46), Гути, Моренте, Бойе.

"Уэска": Фернандес, Галан, Пулидо, Инсуа, Сиовас, Микель Рико (Сеоане, 66), Москера, Феррейро, Гарсия (Хуан Карлос, 66), Окадзаки (Онтиверос, 40), Рафа Мир.


"Реал Сосьедад" - "Хетафе" 3:0

Голы: Ойарсабаль (пен), 28 - 1:0, Мерино, 79 - 2:0, Порту, 81 - 3:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Элустондо, Монреаль, Горосабель (Саньян, 73), Субименди, Сильва (Гевара, 83), Ойарсабаль (Баутиста, 83), Мерино, Порту (Лопес, 90), Исак (Барренечеа, 73).

"Хетафе": Сория, Суарес, Эчейта, Джене, Ньом, Максимович (Мата, 61), Кукурелья, Арамбарри, Оливера (Унал, 80), Анхель Родригес, Эрнандес (Тимор, 61).

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