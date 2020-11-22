"Реал Сосьедад" обыграл "Кадис" и сохранил лидерство в Примере

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" одержал победу над "Кадисом".

"Сосьедад" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Атлетико" на 3 очка, однако у "матрасников" есть две игры в запасе.

"Кадис" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Исак, 66 - 0:1

"Кадис": Ледесма, Карселен (Акапо, 57), Фали Хименес, Эспино, Маркос Мауро, Гарридо (Хименес, 46), Йонссон (Переа, 72), Искьердо, Алекс Фернандес, Малбашич (Алехо, 57), Сальви Санчес (Бодижер, 72).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Монреаль, Элустондо, Субельдия, Гевара (Субименди, 90), Мерино (Гуриди, 84), Сильва, Янузай (Порту, 74), Ойарсабаль (Барренечеа, 84), Исак (Виллиан Жозе, 74).

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