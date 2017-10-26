"Реал Сосьедад" обыграл "Льейду" в Кубке Испании

Теги реал мадридльеида

"Реал Сосьедад" обыграл "Льейду" в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал Сосьедад" на выезде добился победы над "Льейдой".

"Льейда" – "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:1)
Гол: Каналес, 32 - 0:1

"Льейда": Оливерос, Мустафа, Банде, Нуньес, Агудо (Феликс, 57), Эрнандес, Уэртас (Молина, 57), Трильес, Pumar, Вальенте, Ньегра (Радулович, 68).

"Реал Сосьедад": Рамирес, Навас, де ла Белья, Горосабель, Мартинес, Каналес, Пардо (Гевара, 72), Янузай (Вела, 58), Прието, Ойарсабаль (Баутиста, 53), Хуанми.

Не пропустите: "Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов