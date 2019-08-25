"Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку", а "Алавес" сыграл вничью с "Эспаньолом"

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"Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку", а "Алавес" сыграл вничью с "Эспаньолом"

"Мальорка" в домашнем матче 2-го тура Примеры проиграла "Реал Сосьедаду".

Победный гол в составе гостей забил Мартин Эдегор.

"Мальорка" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:0)

Гол: Эдегор, 83 - 0:1

"Мальорка": Рейна, Раильо, Лумор, Вальент, Састре, Фебас (Трайковски, 58), Дани Родригес (Чаваррия, 84), Севилья, Баба, Лаго Джуниор, Будимир(Алегрия, 71).

"Реал Сосьедад": Мойя, Муньос, Ле Норман, Сальдуа, Субельдия, Мерино(Сурутуса, 73), Эдегор, Ильярраменди, Янузай (Порту, 63), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 63).

В параллельном матче турнира "Алавес" сыграл вничью с "Эспаньолом" (0:0). 

"Алавес" - "Эспаньол" - 0:0

"Алавес": Пачеко, Марин, Дуарте, Эли, Агиррегабириа, Ману Гарсия (Хоселу, 55), Пина, Алеиш Видаль, Вакасо, Риоха (Сайнс, 68), Лукас Перес (Пере Понс, 81).

"Эспаньол": Диего Лопес, Налдо, Дидак Вила, Калеро, Коршья (Хави Лопес, 90), Дардер, Рока, Мелендо (У Лэй, 72), Санчес, Варгас, Кампусано(Феррейра, 81).

"Реал Сосьедад" с 4 баллами занимает 5 место в Ла Лиге. "Мальорка" с 3 очками идет на 10-й позиции. У "Алавеса" с 4 баллами 6 место, а "Эспаньол", набрав 1 очко, расположился на 17-м месте.

Победный гол в матче "Мальорка" - "Реал Сосьедад":

Видеообзор матча "Мальорка" - "Реал Сосьедад":

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