"Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и возглавил Ла Лигу

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 2:0.

Победу баскскому клубу принесли голы Микеля Мерино и Аднана Янузая.

"Реал Сосьедад", набрав 28 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 19 очками осталась на седьмой позиции.

"Осасуна" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)

Голы: Мерино, 72 - 0:1, Янузай, 82 (с пенальти) - 0:2

"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Хосе Анхель, Роберто Торрес, Брашанац, Торро, Рубен Гарсия, Монкайола, Будимир, Кике Гарсия, Барха (Чими Авила, 71).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Рико (Муньос, 46), Турриентес, Сильва, Мерино, Субименди, Янузай, Исак (Серлот, 71), Барренечеа (Порту, 71).

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