"Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" и возглавил Ла Лигу
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 2:0.
Победу баскскому клубу принесли голы Микеля Мерино и Аднана Янузая.
"Реал Сосьедад", набрав 28 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 19 очками осталась на седьмой позиции.
"Осасуна" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)
Голы: Мерино, 72 - 0:1, Янузай, 82 (с пенальти) - 0:2
"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Хосе Анхель, Роберто Торрес, Брашанац, Торро, Рубен Гарсия, Монкайола, Будимир, Кике Гарсия, Барха (Чими Авила, 71).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Рико (Муньос, 46), Турриентес, Сильва, Мерино, Субименди, Янузай, Исак (Серлот, 71), Барренечеа (Порту, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14