"Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении Карпина

"Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении на пост спортивного директора главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

"Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью" - заявили в пресс-службе испанского клуба.

Напомним, что "Реал Сосьедад" отправил в отставку Лоренсо Хуарроса и теперь ищет ему замену.

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