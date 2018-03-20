"Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении Карпина

Теги реал сосьедадростоввалерий карпин

"Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении Карпина

"Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении на пост спортивного директора главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

"Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью" - заявили в пресс-службе испанского клуба.

Напомним, что "Реал Сосьедад" отправил в отставку Лоренсо Хуарроса и теперь ищет ему замену.

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