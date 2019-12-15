"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса

Теги реал сосьедадбарселонажерар пике

"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса

"Реал Сосьедад" в твиттере опубликовал фото, на котором запечатлен фол игрока "Барселоны" Жерара Пике на защитнике Диего Льоренте.

Напомним, что на последних минутах встречи защитник хозяев повалил в своей штрафной площади Жерара Пике. Однако арбитр Хавьер Альберола Рохас не поставил пенальти и даже не прибегнул к ВАР. Из-за этого в каталонском клубе выразили недовольство работой арбитра в этом матче.

"Реал Сосьедад" показал снимок, где видно, что изначально сам Пике нарушил правила.

А еще: "Барселона" готовит жалобу по судейству в матче с "Реал Сосьедад"| http://soccernews.ru
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