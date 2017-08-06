"Реал Сосьедад" отказал "Барселоне" в продаже своего защитника

Теги реал сосьедадбарселонаиньиго мартинесмарлонмунир эль-хаддади

"Реал Сосьедад" отказал "Барселоне" в продаже своего защитника"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна отказал каталонской "Барселоне" в продаже своего защитника Иньиго Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" готовы были включить в сделку по 26-летнему беку своего вингера Мунира Эль-Хаддади или бека второй команды Марлона, однако "бело-голубые" отклонили поступившее предложение.

Напомним, "Барселона" продвинулась в переговорах по Паулиньо. | soccernews.ru

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