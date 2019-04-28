"Реал Сосьедад" переиграл "Хетафе" в матче 35-го тура Примеры (видео голов)

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"Реал Сосьедад" переиграл "Хетафе" в матче 35-го тура Примеры (видео голов)

"Реал Сосьедад" переиграл "Хетафе" (2:1) в матче 35-го тура Ла Лиги.

В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль. У гостей забил Самуэль Сайс.

Голы: Виллиан Жозе, 21 (пенальти) - 1:0, Ойарсабаль, 53 - 2:0,  Сайс, 89 - 2:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Муньос, Морено, Сальдуа, Элустондо, Сангальи(Сандро Рамирес, 66), Мерино, Пардо (Субименди, 84), Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Барренечеа (Хуанми, 90).

"Хетафе": Сория, Суарес, Даконам, Микел (Молина, 44), Оливера, Фламини(Сайс, 62), Максимович, Сибасаки, Кабрера, Мата, Дуро (Анхель, 46).

"Хетафе", набрав 55 баллов, занимает 4 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 44 очками располагается на 9 строчке.

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