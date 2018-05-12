"Реал Сосьедад" переиграл "Леганес"

Теги реал сосьедадлеганес

"Реал Сосьедад" переиграл "Леганес"

В рамках 37-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" одержал победу над "Леганесом".

"Реал Сосьедад" – "Леганес" 3:2

Голы: Ойарсабаль, 18 - 1:0, Каналес, 25 - 2:0, Рико, 26 - 2:1, Герреро, 53 - 2:2, Виллиан Жозе (пен), 78 - 3:2

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Родригес, Одриосола (Мартинес, 88), Навас, Ильярраменди, Пардо (Сурутуса, 66), Каналес, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Хуанми (Прието, 83).

"Леганес": Шампань, дос Сантос, Рико, Бустинса, Муньос, Перес, Гумбау (Рауль Гарсия, 72), Эрасо, Рамос (Бовю, 82), Эль-Жар (Брашанац, 46), Герреро.

Предупреждения: Ильярраменди (67), Бустинса (77), Рико (85). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов