"Реал Сосьедад" победил "Алавес"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" дома одолел "Алавес". Победы хозяевам принесли голы Эктора Морено и Асьера Ильярраменди. У гостей единственный мяч на счету Альфонсо Педрасы. После этого матча "Реал Сосьедад" поднялся на 12 место в Ла Лиге, "Алавес" остался на 16-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Алавес" - 2:1 (2:1)

Голы: Морено, 6 - 1:0, Ильярраменди, 11 - 2:0, Педраса, 39 - 2:1

"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, де ла Белья, Одриосола, Морено, Ильярраменди, Субельдия, Каналес, Янузай (Виллиан Жозе, 68), Ойарсабаль, Баутиста (Сурутуса, 46).

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Перес, 79), Агиррегабириа, Эли, Ибаи Гомес (Бурги, 80), Торрес (Медран, 65), Пина, Педраса, Гвидетти, Собрино.

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