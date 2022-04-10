"Реал Сосьедад" победил "Эльче" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Эльче" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Александра Серлота и Робена Ле Нормана. В составе хозяев отличился Гидо Каррильо.

"Реал Сосьедад", набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет три очка. "Эльче" с 32 очками остался на 15-й позиции.

"Эльче" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:2)

Голы: Каррильо, 3 - 1:0, Серлот, 31 - 1:1, Ле Норман, 39 - 1:2

"Эльче": Бадия, Паласиос (Хосан, 68), Роко, Диего Гонсалес (Верду, 46), Мохика, Фидель, Маскарель (Кике Перес, 81), Гумбау (Гути, 46), Моренте, Каррильо (Понсе, 42), Милья.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 85), Ле Норман, Субельдия, Рико (Элустондо, 79), Рафинья (Порту, 68), Мерино, Сильва (Муньос, 79), Субименди, Серлот (Янузай, 68), Исак.

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