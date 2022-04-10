"Реал Сосьедад" победил "Эльче" и приблизился к зоне ЛЧ
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Эльче" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Александра Серлота и Робена Ле Нормана. В составе хозяев отличился Гидо Каррильо.
"Реал Сосьедад", набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет три очка. "Эльче" с 32 очками остался на 15-й позиции.
"Эльче" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:2)
Голы: Каррильо, 3 - 1:0, Серлот, 31 - 1:1, Ле Норман, 39 - 1:2
"Эльче": Бадия, Паласиос (Хосан, 68), Роко, Диего Гонсалес (Верду, 46), Мохика, Фидель, Маскарель (Кике Перес, 81), Гумбау (Гути, 46), Моренте, Каррильо (Понсе, 42), Милья.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 85), Ле Норман, Субельдия, Рико (Элустондо, 79), Рафинья (Порту, 68), Мерино, Сильва (Муньос, 79), Субименди, Серлот (Янузай, 68), Исак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14