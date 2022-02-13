"Реал Сосьедад" победил "Гранаду" и приблизился к зоне ЛЧ

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"Реал Сосьедад" победил "Гранаду" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле победил "Гранаду" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Микеля Ойарсабаля и Рафиньи Алькантары.

"Реал Сосьедад", набрав 38 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от 4-го места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, составляет одно очко. "Гранада" с 24 очками осталась на 16-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Ойарсабаль, 37 (с пенальти) - 1:0, Рафинья, 74 - 2:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Пачеко, 83), Сильва (Рафинья, 67), Янузай (Порту, 67), Мерино, Субименди, Исак (Серлот, 83), Ойарсабаль (Сальдуа, 84).

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Дуарте, Торренте, Эскудеро, Кольядо (Рочина, 72), Гоналон (Монторо, 72), Милья (Петрович, 63), Суарес, Аресо (Молина, 72), Узуни (Пуэртас, 63).

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