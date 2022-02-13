"Реал Сосьедад" победил "Гранаду" и приблизился к зоне ЛЧ
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле победил "Гранаду" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Микеля Ойарсабаля и Рафиньи Алькантары.
"Реал Сосьедад", набрав 38 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от 4-го места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, составляет одно очко. "Гранада" с 24 очками осталась на 16-й позиции.
"Реал Сосьедад" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Ойарсабаль, 37 (с пенальти) - 1:0, Рафинья, 74 - 2:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Пачеко, 83), Сильва (Рафинья, 67), Янузай (Порту, 67), Мерино, Субименди, Исак (Серлот, 83), Ойарсабаль (Сальдуа, 84).
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Дуарте, Торренте, Эскудеро, Кольядо (Рочина, 72), Гоналон (Монторо, 72), Милья (Петрович, 63), Суарес, Аресо (Молина, 72), Узуни (Пуэртас, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14