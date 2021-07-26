"Реал Сосьедад" подписал защитника из "Борнмута"
Фото: инстаграм "Реал Сосьедада"/Автор неизвестен
Испанский левый защитник Диего Рико стал игроком "Реал Сосьедада", сообщает пресс-служба баскской команды.
Контракт с футболистом подписан до лета 2023 года, а сумма сделки составила около одного миллиона евро.
Рико сможет дебютировать за новую команду в среду в товарищеском матче против "Монако".
Последние два сезона испанец играл за английский "Борнмут".
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