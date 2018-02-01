"Реал Сосьедад" подписал защитника "Ромы"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ромы" Эктора Морено.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 30-летний мексиканец заключил с испанским клубом контракт до лета 2021 года.

Морено выступал за "Рому" с 2017 года, сыграл 6 матчей.

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