"Реал Сосьедад" подписал защитника "Ромы"

Теги реал сосьедадромаэктор морено

"Реал Сосьедад" подписал защитника "Ромы"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ромы" Эктора Морено.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 30-летний мексиканец заключил с испанским клубом контракт до лета 2021 года.

Морено выступал за "Рому" с 2017 года, сыграл 6 матчей.

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